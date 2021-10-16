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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги чемпионов.

Киевское Динамо сойдется в гостевом противостоянии против каталонской Барселоны в третьем туре Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Рональда Кумана.

Так, на победу Барселоны предлагается коэффициент 1,25, тогда как потенциальный успех Динамо Киев оценивается показателем 10,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,30.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что очередной еврокубковый матч Динамо Киев завершится с семью забитыми на обе команды мячами. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 13,00.

Напомним, что матч Бавария — Динамо Киев состоится в среду, 20 октября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.