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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на матч отборочного цикла ЧМ-2022.

Сборная Украины проведет выездной и заключительный поединок отборочного цикла ЧМ-2022 против национальной команды Боснии и Герцеговины. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Александра Петракова.

Так, на победу Украины предлагается коэффициент 1,77, тогда как потенциальный успех Боснии и Герцеговины оценивается показателем 4,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,75.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что матч завершится с точным счетом 1:1. Этот исход оценивается коэффициентом 7,20.

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.