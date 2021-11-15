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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Предстоящая неделя ознаменуется завершением европейской части квалификации на чемпионат мира-2022, по итогам которой будут определены будущие участники основного раунда мундиаля, а также команды, которым предстоит побороться за это в рамках плей-офф.

Сборная Украины обязана обыгрывать Боснию и Герцеговину в рамках выездного поединка, после чего уже может заглядывать в сторону исхода параллельного матча между Финляндией и Францией. А уже на выходных к нам вернется клубный футбол, поэтому мы станем свидетелями топ-матчей в Англии и Италии.

Босния и Герцеговина — Украина

Вторник, 16 ноября, 21:45. Билино Поле, Зеница (Босния и Герцеговина)

Коллектив Александра Петракова не играл на минувших выходных, поэтому не мог помешать сборной Финляндии забраться на вторую строчку турнирной таблицы. Вместе с тем, Украина потеряла и контроль над ситуацией в своей отборочной группе, и теперь вынуждена играть исключительно на победу против команды, которую не смогла обыграть даже при фантастической поддержке Арены Львов. Этот отборочный цикл уже выдается особенным для нашей страны, так как мы еще ни разу не уступали своим соперникам, равно как и уже вышедшая из группы Франция. Остается только надеяться, что коллектив Дидье Дешама не сбросит обороты образца матча против Казахстана (8:0), и успешно завершит отборочный цикл, наравне с нашей командой.

Команде Ивайло Петева нечем похвастаться в текущем отборочном цикле. Босния уже точно не будет конкурентом для нас в борьбе за выход в плей-офф, однако она все еще может набрать 10 очков, сбросить Украину на четвертую строчку, и затем без зазрений совести утверждать, что мол "старались, но что-то не получилось". Команде Петракова в предстоящей игре стоит сделать упор на тот факт, что соперники отвратительно играют на своем поле в целой веренице последних поединков. 12 матчей ознаменовались лишь одной победой подопечных Петева, да и та была добыта в товарищеской игре против Кувейта (1:0). Стоит продлить эту неудачную для будущих соперников серию.

Букмекеры Pinnacle преимущество в этой встрече отдают Украине, оценивая шансы на ее победу в 1,80. Коэффициент на победу Боснии и Герцеговины — 4,72, шансы на ничью — 3,69.

Ливерпуль — Арсенал

Суббота, 20 ноября, 19:30. Стадион Энфилд, Ливерпуль (Англия)

В контексте двух предыдущих сезонов вряд ли бы почитатели английского футбола ждали бы с нетерпением старта поединка между этими двумя командами. Однако в этом футбольном году коллектив Микеля Артеты, пусть и не без скрипа, но постепенно начал выравнивать ситуацию. Арсенал нынче играет в крайне скромный футбол в плане результативности — удается держать стабильный "0" между забитыми и пропущенными мячами (13:13) — однако это не мешает "канонирам" набирать свои очки с завидным постоянством. В частности, Ливерпуль с его 31:11 сумел набрать всего на два балла больше, а последние две игры чемпионата, так и вовсе, завершил осечками.

До ноябрьской международной паузы команда Юргена Клоппа уступила лондонскому Вест Хэму, благодаря чему "молотобойцы" обошли их в турнирной таблице. Плотность в верхней части турнирной таблице АПЛ сейчас такова, что команды особо не страдают от ситуативной потери очков, однако еще "красные" сейчас умудрятся попасть в неудачную серию из трех поединков, то существенно ухудшат свои позиции на фоне конкурентов. Воспользуется этим, в том числе, и Арсенал, поэтому мы смело можем говорить о так называемом статусе "матча за шесть очков" для нашей игры.

Компания Pinnacle отдает преимущество в этом матче Ливерпулю. Коэффициент на победу "красных" составляет 1,49, шансы на успех Арсенала составляют 6,66, а на ничью — 4,89.

Интер — Наполи

Воскресенье, 21 ноября, 19:00. Джузеппе Меацца, Милан (Италия)

Большая игра ожидает нас на Апеннинском полуострове в ближайшие выходные. В новом сезоне неаполитанский Наполи еще никто не сумел остановить, однако римская Рома (0:0) и Верона (1:1) были максимально близки к тому, чтобы вставить палки в колеса несущемуся к скудетто коллективу Лучано Спаллетти. "Партенопеи" крайне мало пропускают (единственная команда, которая имеет одноразрядный показатель в этом пункте статистики), достаточно много забивают, и при этом им предстоит встретиться с коллективом, который находится в замешательстве от трудностей, с которым ему пришлось столкнуться уже на самом старте защиты чемпионского титула.

Интер под руководством Симоне Индзаги вынужден решать достаточно много проблем в режиме реального времени. В том числе, уже совсем скоро "змеям" предстоит играть решающий матч Лиги чемпионов УЕФА против донецкого Шахтера, поэтому украинский болельщик напрямую заинтересован в том, чтобы Наполи как следует измотало футболистов "нерадзурри". Да, неаполитанцам и сами уже в скором времени предстоит мстить московскому Спартаку за домашнее поражение (2:3) в Лиге Европы УЕФА, однако у команды Спаллетти будет на сутки больше времени на подготовку к выездной игре, в отличии от миланского коллектива, поэтому "мяч" явно будет на их половине. Если и есть чемпионские амбиции, то где, как не в игре против действующего обладателя трофея, их проявлять?

Букмекерская компания Pinnacle фаворитом противостояния считает хозяев. Коэффициент на победу Интера составляет 2,26, шансы на успех Наполи оцениваются в 3,59, а вероятность ничьей оценивается в 3,25.