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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги чемпионов.

Киевское Динамо сойдется в домашнем противостоянии против мюнхенской Баварии в пятом туре Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Юлиана Нагельсманна.

Так, на победу Баварии предлагается коэффициент 1,27, тогда как потенциальный успех Динамо Киев оценивается показателем 12,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,00.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что ответный поединок между этими командами с небольшим количеством голов (ТМ 2.0). Вероятность данного исхода оценивается в показатель 4,80.