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Бавария — Динамо Киев, Getty Images
22 ноября 2021, 14:15
Киевское Динамо сойдется в домашнем противостоянии против мюнхенской Баварии в пятом туре Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Юлиана Нагельсманна.
Так, на победу Баварии предлагается коэффициент 1,27, тогда как потенциальный успех Динамо Киев оценивается показателем 12,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,00.
Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что ответный поединок между этими командами с небольшим количеством голов (ТМ 2.0). Вероятность данного исхода оценивается в показатель 4,80.
Напомним, что матч Динамо Киев — Бавария состоится во вторник, 23 ноября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции
, которая будет доступна на Football.ua.