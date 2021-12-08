Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги чемпионов.

Немецкий Вольфсбург на своем поле примет чемпиона Франции Лилль в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Флориана Кофельдта.

Так, на победу Вольфсбурга предлагается коэффициент 2,44, тогда как потенциальный успех "догов" оценивается показателем 3,15. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,20.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в этом матче никто не сможет забить первый гол. Этот исход оценивается коэффициентом 9,70.

Напомним, что матч Вольфсбург — Лилль состоится сегодня, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени.