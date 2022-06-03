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На нас чекає гучна футбольна вивіска у рамках першого туру Ліги націй.

У рамках першого туру Ліги націй збірна Бельгії на своїй території прийме національну команду Нідерландів. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Роберто Мартінеса.

Так, на перемогу Бельгії пропонується коефіцієнт 2,30, тоді як потенційний успіх Нідерландів оцінюється показником — 3,05. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом – 3,70.

Якщо ви вважаєте, що обидві команди зможуть забити як мінімум по одному м'ячу, можете поставити з коефіцієнтом — 1,61.

Нагадаємо, матч Бельгія – Нідерланди відбудеться сьогодні, 3 червня, о 21:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу ви зможете на Football.ua.