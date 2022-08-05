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Для українця Віталія Миколенка новий сезон розпочинається із грізної зустрічі проти Челсі.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко, на своєму полі прийме лондонський Челсі.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ Евертон — Челсі

За версією букмекерів фаворитом цього матчу є Челсі. На перемогу "синіх" пропонується коефіцієнт — 1,63, тоді як нічия оцінюється у 4,00. Перемога "ірисок" з коефіцієнтом – 5,80.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Букмекери впевнені, що футболісти команди Томаса Тухеля заб'ють у ворота Евертона. На це вони дають коефіцієнт – 1,17. Як бачимо, сенсу в такій ставці немає.

Ми пропонуємо поставити на варіант "обидві заб'ють", який оцінений показником 2,04.

Нагадаємо, поєдинок Евертон — Челсі відбудеться 6 серпня о 19:30 за київіським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.