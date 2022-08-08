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Команди зійдуться у другому матчі протистояння.

У рамках матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів у австрійському місті Грац пройде зустріч між місцевим Штурмом та київським Динамо.

Перша зустріч між цими суперниками закінчилась мінімальною перемогою Динамо — 1:0. Цей поєдинок став знаковим для Олександра Караваєва, який не тільки забив вирішальний гол, а й провів 50 матч у єврокубках.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШТУРМ — Динамо

За версією букмекерів, командою, яка ближче до перемоги являється Штурм. На перемогу представника австрійської Бундесліги експерти пропонують коефіцієнт 2,35. Нічию оцінили у 3,15, а те, що переможе представник УПЛ — у 3,00.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

На прохід Штурму у наступний раунд вони зовсім не вірять, адже дають лише 1,25 на те, що далі крокуватиме Динамо і 3,50 на те, що Штурм.

Рівну гру пророкують букмекери, адже на обидві заб'ють пропонується коефіцієнт 1,87. На те, що обидві команди не заб'ють - також 1,87.

Ми, у свою чергу, пропонуємо взяти наступну ставку — тотал в матчі 2,5 меньше за 1,69. На те, що тотаб 2,5 більше дають 2,18.

Нагадаємо, що поєдинок Штурм — Динамо пройде дев'ятого серпня на стадіоні Меркур-Арена у місті Грац. Початок зустрічі — о 21:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.