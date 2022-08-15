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Кияни зіграють проти вже знайомого суперника у плей-оф.

У рамках першого матчу плей-оф Ліги чемпіонів київське Динамо зіграє проти португальської Бенфіки.

Кияни, як господарі, через черговий виток агресії проти України приймуть суперника у польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС ім. Владислава Круля.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДИНАМО — БЕНФІКА

Безумовним фаворитом цього поєдинку, за версією букмекерів, є команда з Португалії. Так, на перемогу Бенфіки можна поставити з коефіцієнтом 1,70. Нічию експерти оцінили у 3,65, а перемогу номінальних господарів у 4,75.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Букмекери вважають, що обидві команди скоріше не зможуть забити, ніж навпаки. На це пропонується коефіцієнт 1,83. На те, що обидві заб'ють — 1.95. Ми вважаємо, що гра буде досить обережною, команди будуть придивлятись одна до одної у першій грі, тому радимо обрати тотал меньше 2,5 за 1,80 (тотал більше 2,5 — 2,05).

Ще цікаво виглядає наступна ставка "хто заб'є перший гол". Якщо ви вважаєте, що Динамо — на це коефіцієнт 2,85. Якщо вважаєте, що Бенфіка — 1,55. Якщо думаєте про нульову нічию — 11,5.

Нагадаємо, що у третьому раунді київське Динамо по двум матчам пройшло австрійський Штурм. Бенфіка у цьому раунді була сильнішою ща Мідтьюлланн.

Поєдинок Динамо — Бенфіка відбудеться 17 квітня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.