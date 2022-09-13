Рейтинг букмекеров

"Біло-сині" продовжують виступ на груповому етапі другого за значимістю єврокубкового турніру.

У другому турі групового етапу Ліги Європи київське Динамо у домашньому протистоянні зійдеться з кіпрським АЕКом із Ларнаки.

Нагадаємо, разом із "біло-синіми" в одній групі другого за значимістю єврокубка, зіграють турецький Фенербахче та французький Ренн.

Прогноз на матч Динамо — АЕК Ларнака

За версією букмекерів, фаворитом цієї зустрічі є київське Динамо: перемога киян оцінюється коефіцієнтом – 1,70, нічия – 3,70, а успіх кіпріотів – 5,10.

Підопічні Мірчі Луческу демонструють погані результати на старті нового сезону. На рахунку "біло-синіх" п'ять поразок поспіль у всіх турнірах, тому дивовижнішим виглядає такий варіант коефіцієнтів від букмекерів.

Так на що ж ставити?

Можна припустити, що буде обопільно гостра гра з багатьма моментами біля обох воріт. У зв'язку з цим пропонуємо поставити на результат "обидві команди заб'ють", що оцінюється букмекерами коефіцієнтом — 1,88.

Якщо ви любите ризикувати, можна поставити на те, що Динамо виграє з форою -1,5. Такий результат оцінюється коефіцієнтом – 2,95. Головне пам'ятайте, що ставки – далеко не головний спосіб для заробітку.

Також зазначимо, що нещодавно з АЕКом грав Дніпро-1 у кваліфікації Ліги Європи і тоді українська команда програла обидва протистояння (1:2, 0:3) та вилетіла до Ліги конференцій. Після цього Дніпро-1 у чемпіонаті України обіграв Динамо (3:0).

Матч Динамо – АЕК Ларнака відбудеться у четвер, 15 вересня, о 22:00 за київським часом.