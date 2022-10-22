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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі іспанської Ла Ліги.

У поєдинку одинадцятого туру іспанської Ла Ліги зустрінуться дві команди з гучними іменами — мадридський Реал та андалузька Севілья.

Станом на сьогодні, підопічні Карло Анчелотті йдуть першими в турнірній таблиці, тоді як суперники лише дванадцяті.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РЕАЛ — СЕВІЛЬЯ

Букмекери не вірять у Севілью, даючи на перемогу "нервіонців" показник 10,00. На перемогу Реала, у свою чергу, пропонується коефіцієнт 1,31, а на нічийний результат — 5,70.

ТАК НА ЩО Ж СТАВИТИ?

Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди заб'ють. На цей результат дається коефіцієнт — 1,88.

Якщо брати більш ризиковану ставку, то можна поставити, що заб'є нападник "бланкос" Вінісіус Жуніор – коефіцієнт – 2,25, а якщо ні – то 1,60.

Така ж ставка доступна і для Каріма Бензема – якщо ви впевнені, що француз заб'є, то можете поставити з коефіцієнтом – 1,65, а якщо не заб'є – то 2,15.

Матч Реал — Севілья відбудеться у неділю, 22 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.