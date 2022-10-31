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Цього тижня "біло-сині" проведуть заключний матч у єврокубках цього сезону.

У шостому турі групового етапу Ліги Європи київське Динамо проведе домашній поєдинок проти турецького Фенербахче. Гра пройде на стадіоні Краковія у Кракові (Польща).

Прогноз на матч Динамо — Фенербахче

За версією букмекерів, фаворитом матчу є турецька команда. Так, на перемогу Фенербахче можна поставити з коефіцієнтом 1,85, а успіх Динамо оцінюється в 4,10. Нічийний результат з коефіцієнтом — 3,75.

Для команди Мірчі Луческу цей матч уже не має жодного турнірного значення. Кияни не лише позбавлені шансів вийти з групи Ліги Європи, але й не можуть піднятися на третє місце, щоб виступити у плей-офф Ліги конференцій.

То на що ж ставити?

Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди зможуть забити. На цей результат дається коефіцієнт — 1,75.

Якщо говорити про ризикованіший варіант, то можна поставити на те, що Фенербахче переможе і не пропустить. На це дається коефіцієнт – 3,10.

Нагадаємо, матч Динамо — Фенербахче відбудеться 3 листопада о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.