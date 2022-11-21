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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня чемпіонату світу у Катарі.

ЧС-2022 у Катарі розпочався! Вже було зіграно матч-відкриття, під час якого збірна Еквадору переграла господарів турніру з рахунком 2:0.

Цього тижня, окрім самого факту чемпіонату світу, буде зіграно кілька цікавих поєдинків, на які слід звернути увагу.

Зокрема, Бразилія зіграє проти Сербії, "битва англосаксів" — сказали б на російському телебаченні, якби потрібно було підібрати заголовок для матчу Англія — ​​США, Мексика намагатиметься нав'язати боротьбу Аргентині, а, мабуть, найцікавіший матч — це протистояння Іспанії та Німеччини.

Бразилія — ​​Сербія

24 листопада, 21:00, стадіон Лусаїл Айконік, Лусаїл.

За версією багатьох експертів, футбольних уболівальників, а також букмекерів саме збірна Бразилії є фаворитом на перемогу в поточному Мундіалі. Очікується, що головними зірками та лідерами "селесао" будуть Неймар та Вінісіус Жуніор. А як виявиться насправді – ми дізнаємося вже відносно скоро. У те, що Сербія нав'яже боротьбу бразильцям важко віриться.

За версією компанії Pinnacle, Бразилія — ​​фаворит зустрічі: перемога "селесао" оцінюється коефіцієнтом 1.48, а перемога сербів — 7.09. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.62.

"Битва англосаксів" — відмінний заголовок для російської пропаганди. Тим не менш, ми з вами робимо акцент на доброзичливі для нас країни, але зараз говоримо про футбол. Англія – фаворит, проте ніхто не здивується, якщо колектив Гарета Саутгейта допустить осічку. Вони цілком можуть, особливо з огляду на те, як вони грали в Лізі націй.

Щодо США, то в останніх дев'яти матчах проти європейських збірних вони жодного разу не зуміли перемогти.

За версією букмекерів, Англія — ​​фаворит: перемога "трьох левів" оцінюється коефіцієнтом 1.59, а перемога американців — 6.07. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.99.

Аргентина – Мексика

26 листопада, 21:00, стадіон Лусаїл Айконік, Лусаїл.

Поєдинок двох латиноамериканських команд на чемпіонаті світу. І тут виділяється очевидний лідер — Аргентина. Очікуємо, що Ліонель Мессі запише на свій рахунок результативну дію та покаже яскраву гру.

Ну, а хто, як не він? Тим більше, що для 35-річного футболіста це останній чемпіонат світу у його кар'єрі. Так би мовити, голосно грюкнути дверима перед відходом.

За версією компанії Pinnacle, Аргентина — фаворит зустрічі: перемога аргентинців оцінюється коефіцієнтом 1.50, а перемога мексиканців — 7.24. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.13.

Іспанія — Німеччина

27 листопада, 21:00, стадіон Ель-Байт, Ель-Хаур.

Солідний матч двох великих європейських збірних, де важко визначити фаворита. І Іспанія, і Німеччина команди приблизно одного рівня, а передбачити переможця – завдання складне. Цілком можливо, що обидві команди не ризикуватимуть, тим самим нічия здається цілком ймовірним результатом.

Букмекери також не можуть дати однозначної думки у кого більше шансів на перемогу: вікторія іспанців оцінюється коефіцієнтом 2.51, а німців — 2.82. Якщо буде нічия, то на такий результат пропонується показник 3.50.

Загалом, цього тижня є ще низка цікавих поєдинків, але ми виділили найтоповіші для вас.