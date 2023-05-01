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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Робоча частина останнього повноцінного тижня квітня 2023 року вчергове буде позбавлена подій у єврокубкових змаганнях, проте увагу футбольних уболівальників знову вдасться залучити до подій на внутрішніх аренах. Англійська Прем’єр-ліга так само вийде на передній план посеред тижня, тоді як на вихідних можна буде трохи відпочити перед поверненням єврокубків.

Арсенал — Челсі

Вівторок, 2 травня, 22:00. Стадіон Емірейтс (Лондон, Англія)

Лондонський Арсенал посеред минулого тижня поступився Манчестер Сіті в, напевно, головному матчі другого кола англійської Прем’єр-ліги в контексті визначення головного претендента на чемпіонський титул (1:4). Чи це фініш амбіцій стосовно завоювання титулу для команди Мікеля Артети? Математика та поточна форма колективу Хосепа Гвардіоли відверто натякають, що так, "каноніри" дійсно перебувають на межі від позбавлення шансів на "золоті" медалі. Хоча кого їм ще можна звинувати, як не самих себе, оскільки й до матчу на Етіхаді Арсенал не виграв жодної з трьох зустрічей проти суперників, м’яко кажучи, недотичних до чемпіонських перегонів у цьому сезоні.

Саме нічиї проти Ліверпуля, Вест Гема (двічі по 2:2) та Саутгемптона (3:3) поставили під сумнів здатність команди Артети боротись за титул, а вже потім варто пригадувати про дві поразки від Сіті в чемпіонаті в поточному футбольному році. Хоча дійсно, Арсенал ще може спокійно повернути собі лідерство та просидіти на верхівці турнірної таблиці аж допоки клуб із Манчестера не зіграє свої перенесені матчі — цього в столичного колективу ніхто не може відібрати. А найближча гра так і зовсім буде мати гучну афішу тільки через статус дербі та історію стосунків поміж Арсеналом та Челсі. Але кого ми обманюємо? Команда під керівництвом Френка Лемпарда програла всі п’ять останніх матчів, а тут такий суперник за календарем та ще й на виїзді.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 1,66, імовірність нічиєї оцінюється в 4,21, а успіх Челсі — у 5,18.

Реал Сосьєдад — Реал Мадрид

Вівторок, 2 травня, 22:00. Стадіон Аноета (Сан-Себастьян, Іспанія)

Титул чемпіонів Іспанії з кожним наступним туром тільки віддаляється від мадридського Реала, одним із головних завдань якого в поточні кампанії власне й було збереження права на володіння "золотими медалями" національної першості. Проте, яких би поганих результатів не досягала подекуди каталонська Барселона, прірва між першою та другою сходинками турнірної таблиці Ла Ліги залишається на своєму місці. 11 очок за шість турів до завершення сезону. Здається, що цю відстань уже неможливо подолати. А тут ще й доведеться грати принциповий матч проти команди, яка так само претендує на звання "королівської" на теренах усієї Іспанії.

Реал Сосьєдад останніми роками є флагманом баскського регіону, хоча й представники Атлетіка з цим твердженням точно ніколи не погодяться. Однак "La Real" хоча б бореться за місце в Лізі чемпіонів УЄФА на наступний сезон, тоді як "леви" ще навіть не зайшли до зони єврокубків. Колектив Іманола Альгуасіля наразі дійсно набрав пристойної ходи, не програє три матчі поспіль і при цьому не мусить озиратись на необхідність брати участь у єврокубкових змагань. За сукупністю факторів та з урахуванням домашніх трибун, саме Сосьєдаду віддають перевагу експерти в прийдешній грі, хоча й останнього разу "біло-блакитні" вигравали в Мадрида в чемпіонаті майже чотири роки тому.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал Сосьєдад. Коефіцієнт на перемогу команди Іманола Альшуасіля становить 2,55, імовірність нічиєї оцінюється в 3,55, а успіх Реала Мадрид — у 2,83.

Брайтон — Манчестер Юнайтед

Четвер, 27 квітня, 22:15. Стадіон Тоттенгем Готспур (Лондон, Англія)

Якщо вже й Юрген Клопп говорить, що гра Брайтона Роберто Де Дзербі поточному сезоні це "Вау!", то це дійсно — вау! Особливо останній матч проти Вулвергемптона (6:0) про це красномовно свідчив. І це при тому, що "чайки" так само здатні в будь-який момент поступитись умовному Ноттінгем Форест із підвалин турнірної таблиці (1:3), хоча й самі потребують очок у боротьбі за місця в єврокубках на наступний сезон. Саме потраплянням на міжнародну арену будуть вимірюватись успіхи італійського керманича в дебютному сезоні АПЛ, але йому вже пророкують роботу в значно більших клубах.

Аби остаточно підтвердити власні амбіції щодо перших семи сходинок у турнірній таблиці, Брайтону на цьому тижні доведеться спробувати вдруге за сезон обіграти Манчестер Юнайтед, який так само не гарантував собі місце в Лізі чемпіонів УЄФА. На початку футбольного року перемога "чайок" на виїзді (2:1) виглядала дещо несподіваною, хоча саме тоді Еріка тен Гага брутальним чином познайомили з реаліями нового чемпіонату, оскільки ще наприкінці минулого сезону Брайтон так само обігравав Юнайтед, але зі значно більшим рахунком (4:0). Але за ходом сезону все стало на свої місця. Команда Де Дзербі — надпотужний середняк, у якого є власні амбіції в цьому сезоні й який не рахується з фаворитами, тож серія "Червоних дияволів" без поразок тривалістю в п’ять матчів суперників точно не злякає.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барйтон. Коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі становить 3,53, імовірність нічиєї оцінюється в 3,88, а успіх Брайтона — у 2,05.