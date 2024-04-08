Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ поміж собою зіграють Арсенал та Баварія.

За версією букмекерів, Арсенал — фаворит зустрічі. На перемогу команди Мікеля Артети дається коефіцієнт — 1.75. Успіх підопічних Томаса Тухеля оцінюється в 4.70.

Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 4.20 рази.

Тож на що ставити?

Вважаємо, що в цьому матчі господарі заб'ють як мінімум двічі. Ставимо на "Арсенал тотал голів більше 1.5. Коефіцієнт на цю подію — 1.72.

При цьому "каноніри", на нашу думку, триматимуть м’яч більше — 1.77.

Ризикнемо і поставимо на гол Мартіна Едегора, який роззабивався останнім часом. Показник на цю подію — 3.70

Початок матчу — о 22:00. Онлайн-трансляція пройде на Football.ua.