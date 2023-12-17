Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що краще ставити у майбутній грі.

У неділю, 17 грудня, відбудеться матч 17 туру англійської Прем'єр-ліги, у якому Арсенал прийматиме Брайтон.

За версією букмекерів очевидним фаворитом є команда Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу дається коефіцієнт 1.51, тоді як успіх "чайок" оцінений в 6.50.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник — 4.75.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що Арсенал упевнено обіграє Брайтон, тому пропонуємо вам поставити на перемогу господарів із форою -2 з коефіцієнтом 3.70.

Також можна ризикнути й поставити на те, що обидві команди заб'ють. Показник — 1.77.

Якщо ви поставите на гол Букайо Сака, то зможете помножити свою ставку на 3.03.

Нагадаємо, матч Арсенал — Брайтон розпочнеться о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.