Розповідаємо, на що краще ставити у майбутній грі.
Букайо Сака, GETTY IMAGES
17 грудня 2023, 14:29
У неділю, 17 грудня, відбудеться матч 17 туру англійської Прем'єр-ліги, у якому Арсенал прийматиме Брайтон.
За версією букмекерів очевидним фаворитом є команда Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу дається коефіцієнт 1.51, тоді як успіх "чайок" оцінений в 6.50.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник — 4.75.
Тож на що ставити?
Ми вважаємо, що Арсенал упевнено обіграє Брайтон, тому пропонуємо вам поставити на перемогу господарів із форою -2 з коефіцієнтом 3.70.
Також можна ризикнути й поставити на те, що обидві команди заб'ють. Показник — 1.77.
Якщо ви поставите на гол Букайо Сака, то зможете помножити свою ставку на 3.03.
Нагадаємо, матч Арсенал — Брайтон розпочнеться о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.