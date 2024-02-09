Дізнайся, на що можна поставити у грі чемпіонату Італії.
Інтер, gettyimages
09 лютого 2024, 13:14
У матчі 24 туру чемпіонату Італії Рома на своєму полі прийме лідера першості Інтер.
За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є команда Сімоне Індзагі. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 1.92, тоді як успіх Роми оцінений показником 4.50.
Ймовірність нічийного результату виражена коефіцієнтом 3.55.
Тож на що ставити?
Обидві команди перебувають в хорошій формі. Інтер переміг в останніх чотирьох іграх Серії А, перегравши минулими вихідними Ювентус. Тим часом Рома оговтується після відставки Моурінью. Новий тренер "вовків" Де Россі здобув три перемоги поспіль, але й варто згадати, що суперники були геть не з верхньої частини таблиці.
Пропонуємо вам поставити на те, що Рома не програє перед рідними вболівальниками. Ставимо на "Х1" з показником 1.91.
Додаємо ставку "тотал більше 2" з коефіцієнтом 1.65.
І закріплюємо лінією "обидві заб'ють у 2 таймі" з привабливим коефіцієнтом 3.65.
Матч Рома — Інтер відбудеться 10 лютого, початок — о 19:00.