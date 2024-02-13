Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Найближчого четверга, 15 лютого, відбудеться протистояння Шахтаря та Марселя в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок пройде в німецькому Гамбурзі на стадіоні Фолькспаркштадіон.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Дженнаро Гаттузо. Так, на перемогу Марсель можна поставити з коефіцієнтом 2.26, тоді як успіх підопічних Маріно Пушича оцінюється показником 3.29.

Ймовірність нічийного результату виражена показником 3.64.

Редакція Football.ua віднайшла цікаві варіанти ставок на даний поєдинок.

Тож на що ставити?

Ставимо на "тотал голів більше 1.5" з коефіцієнтом — 1.30.

Додаємо ставку "першим заб'є донецький Шахтар". Показник на дану подію — 2.19.

І насамкінець ставимо на те, що другий тайм буде результативніше першого "1<2" з коефіцієнтом - 2.09.

Нагадаємо, перший матч між Шахтарем та Марселем відбудеться 15 лютого, о 19:45 за київським часом. Другий матч заплановано на 22 лютого.