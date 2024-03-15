Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає про можливі варіанти майбутньої роботи "Особливого".

Після звільнення з римської Роми португальський спеціаліст Жозе Моуріньо поки відпочиває і ще не знайшов собі наступного місця роботи.

Тим не менше, експерти вже визначили список можливих кандидатів. Так, найбільш ймовірним вважається перехід "Особливого" в один з клубів чемпіонату Саудівської Аравії. Можливо об'єднання з Кріштіану Роналду?

Також не виключений варіант з поверненням в Челсі, який вже декілька років знаходиться в жахливому стані. Крім того, ймовірним букмекери вбачають перехід в мюнхенську Баварію (яка скоро залишиться без тренера), або англійський Ньюкасл!

Розглядаються також повернення в Порту і навіть Барселону (ви ж пам'ятаєте, що Жозе там праював?), камбек в Італію в Наполі (чудесний дует з президентом міг вийти), або навіть заміна Гарета Саутгейта на посте тренера збірної Англії!

Приймаються ставки також на Спортінг, збірну Португалії, Кристал Пелас, Вест Гем, повернення в Тоттенгем, МЮ чи Інтер.

А ось найдивнішим варіантом, про який ви мабуть ніколи в житті не задумувалися б, є перехід в збірну Ірландії, але там коефіцієнт вже захмарний.