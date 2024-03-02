Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у матчі Ла Ліги.

У неділю, 3 березня, відбудеться матч 1двадцять сьомого туру іспанської Ла Ліги, у якому зустрінуться баскський Атлетік та каталонська Барселона.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Хаві. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 2,52, тоді як успіх "левів" оцінюється показником 2,84.

Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,60.

Так що ставити?

Також можна поставити на те, що обидві команди зможуть забити з коефіцієнтом 1,62.

Непоганим варіантом є ставка "Фора Барселони (0)" з коефіцієнтом 1,84.

Також можна ризикнути і поставити на те, що в матчі голом відзначиться нападник Атлетіка Горка Гурусета, який тримає забивну лінію вже тривалий час, — 2,70.

Нагадаємо, матч Атлетік — Барселона відбудеться завтра, 3 березня, о 22:00 за київським часом.