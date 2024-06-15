Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У суботу, 15 червня, збірна Італії зіграє проти Албанії в матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Німеччині.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Матч відбудеться на Зігналь-Ідуна-Парк у Дортмунді.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної Італії — коефіцієнт 1.39, а на перемогу Албанії пропонується показник 9.70. У разі нічиєї — 4.75.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант — "фора кутових Італія (-2.5)" із коефіцієнтом 1.62.

Також пропонуємо поставити на те, що італійці переможуть у один або більше м’ячів із коефіцієнтом 1.38.

Третій варіант — гол Джанлуки Скамакки з показником 2.20.

Слідкувати за матчем Італія — Албанія можна в онлайн-трансляції на Football.ua.