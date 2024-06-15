Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Ніколо Барелла, Getty Images
15 червня 2024, 14:00
У суботу, 15 червня, збірна Італії зіграє проти Албанії в матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Німеччині.
Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Матч відбудеться на Зігналь-Ідуна-Парк у Дортмунді.
За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної Італії — коефіцієнт 1.39, а на перемогу Албанії пропонується показник 9.70. У разі нічиєї — 4.75.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо варіант — "фора кутових Італія (-2.5)" із коефіцієнтом 1.62.
Також пропонуємо поставити на те, що італійці переможуть у один або більше м’ячів із коефіцієнтом 1.38.
Третій варіант — гол Джанлуки Скамакки з показником 2.20.
Слідкувати за матчем Італія — Албанія можна в онлайн-трансляції на Football.ua.