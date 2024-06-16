Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Доніелл Мален, Getty Images
16 червня 2024, 12:01
У неділю, 15 червня, збірна Польщі зіграє проти Нідерландів у матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Німеччині.
Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Матч відбудеться на Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі.
За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної Нідерландів — коефіцієнт 1.57, а на перемогу Польщі пропонується показник 6.40. У разі нічиєї — 4.15.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо варіант — "фора кутових Нідерланди (-1.5)" із коефіцієнтом 1.65.
Також пропонуємо поставити на те, що гості впевнено переможуть — Фора (-1.0) з коефіцієнтом 1.92.
Третій варіант — гол Хаві Сімонса з показником 3.50.
Слідкувати за матчем Польща — Нідерланди можна в онлайн-трансляції на Football.ua.