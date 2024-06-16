Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У неділю, 15 червня, збірна Польщі зіграє проти Нідерландів у матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Німеччині.

Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Матч відбудеться на Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної Нідерландів — коефіцієнт 1.57, а на перемогу Польщі пропонується показник 6.40. У разі нічиєї — 4.15.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант — "фора кутових Нідерланди (-1.5)" із коефіцієнтом 1.65.

Також пропонуємо поставити на те, що гості впевнено переможуть — Фора (-1.0) з коефіцієнтом 1.92.

Третій варіант — гол Хаві Сімонса з показником 3.50.

Слідкувати за матчем Польща — Нідерланди можна в онлайн-трансляції на Football.ua.