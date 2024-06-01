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Football.ua разом з GGBET анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цих вихідних.

Цими вихідними лише два матчі заслуговують на вашу увагу. Проте яких! Це буде фінал Ліги чемпіонів УЄФА та заключна гра сезону італійської Серії A, яку через певні причини довелось проводити аж на початку червня.

Чи зможе Реал здобути 15 кубок чемпіонів у своїй історії? Чи дортмундська Боруссія зробить це вдруге?

Та чи зможе наступного дня Фіорентина зіпсувати Аталанті феєричний сезон?

Субота, 1 червня, 22:00, стадіон Вемблі, Лондон

Головна подія клубного сезону, без перебільшення. Важко було уявити собі участь дортмундської Боруссії у вирішальній грі ще на початку змагань, тоді як для мадридського Реала подібні зустрічі вже стають нормою. 15 кубок чемпіонів може здобути чемпіон Іспанії — це щось нереальне, і тому "джмелі" мають докласти всіх зусиль із свого боку, аби це дійсно стало нереальним.

Та чи є достатня потужність у лише п’ятої команди німецької Бундесліги цього сезону для виконання цього завдання? Судячи з того, що ми побачили в Парижі в півфінальній грі проти Парі Сен-Жермен, витривалість у "жовто-чорних" точно є, а ось саме з потужністю в атаці можуть виникнути проблеми. У Реала натомість просто немає вразливих місць, хіба що Карло Анчелотті може пошкодувати про своє рішення залишити Андрія Луніна на лаві для запасних на цю гру. Але то вже будуть проблеми італійського фахівця. Ми ж чекатимемо на грандіозну подію.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Боруссії Д — 4.87, а перемога Реала — 1.69. Нічия в основний час — 4.26 Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Неділя, 2 червня, 19:00, стадіон Атлеті Адзуррі д’Італія, Бергамо

Італійська Серія A мала завершитись ще тиждень тому, коли догравались матчі останнього туру. Якби не одне "але" у вигляді перенесеного на початок червня протистояння поміж бергамаською Аталантою та Фіорентиною, яке не вдалось зіграти своєчасно через проблеми із здоров’ям у президента клубу із Флоренції. І якби це матч ні на щоб не впливав! Команда Джан П’єро Гасперіні в супровід дзвону медалей переможців Ліги Європи УЄФА може здобути "бронзу" в чемпіонаті, але для цього треба виключно перемагати та обходити туринський Ювентус.

Роботи це доведеться на власному полі в грі проти команди Вінченцо Італьяно, яка, напевно, має бути дуже розлюченою через поразку в екстратаймі від грецького Олімпіакоса в Атенах посеред тижня у фіналі Ліги конференцій УЄФА. "Лілії" таким чином не змогли здобути для країни другий єврокубковий трофей за сезон та затягти до наступної міжнародної кампанії ще й дев’яту команду чемпіонату. Майже половина ліги! Уявіть, щоб було! Проте своє Фіорентина вже здобула — наступного футбольного року вона знову гратиме в Лізі конференцій. Могла б і за Лігу Європи поборотись, але втрати очок наприкінці сезону дались у знаки. Аталанта натомість у чемпіонаті не програвала півтора місяці.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Аталанта — 1.49, а перемога Фіорентина — 6.24. Нічия — 4.91. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

GGBET ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ НА ПІДСТАВІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИДАНОЇ КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023 № 128), ТА ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, ВИДАНО КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023№ 129).

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