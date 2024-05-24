Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед, Getty Images
24 травня 2024, 19:22
У рамках фіналу Кубка Англії-2023/24 Манчестер Сіті зустрінеться з Манчестер Юнайтед на Вемблі Стедіум.
За версією букмекерів, підопічні Хосепа Гвардіоли є явними фаворитами поєдинку: звитяга "містян" в основний час оцінюється коефіцієнтом 1.38, тоді як перемога номінальних гостей — 9.10. На нічийний результат пропонується показник 5.80.
Звитяга в турнірі Манчестер Сіті оцінюється коефіцієнтом 1.19, а перемога Манчестер Юнайтед — 5.30.
Тож на що ставити?
Досить непоганим варіантом зараз виглядає "Діапазон голів: 2-3", що оцінюється коефіцієнтом 2.07.
Також можна розглянути сценарій "Манчестер Сіті переможе в 2 м'ячі" з показником 4.05.
На варіант "Обидві команди заб'ють і тотал більше 2.5" пропонується коефіцієнт 2.01.
Матч Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед відбудеться у суботу, 25 травня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 17:00 за київським часом.