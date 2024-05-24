Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках фіналу Кубка Англії-2023/24 Манчестер Сіті зустрінеться з Манчестер Юнайтед на Вемблі Стедіум.

За версією букмекерів, підопічні Хосепа Гвардіоли є явними фаворитами поєдинку: звитяга "містян" в основний час оцінюється коефіцієнтом 1.38, тоді як перемога номінальних гостей — 9.10. На нічийний результат пропонується показник 5.80.

Звитяга в турнірі Манчестер Сіті оцінюється коефіцієнтом 1.19, а перемога Манчестер Юнайтед — 5.30.

Тож на що ставити?

Досить непоганим варіантом зараз виглядає "Діапазон голів: 2-3", що оцінюється коефіцієнтом 2.07.

Також можна розглянути сценарій "Манчестер Сіті переможе в 2 м'ячі" з показником 4.05.

На варіант "Обидві команди заб'ють і тотал більше 2.5" пропонується коефіцієнт 2.01.

Матч Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед відбудеться у суботу, 25 травня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 17:00 за київським часом.