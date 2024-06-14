Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає, кого експерти вважають фаворитами в боротьбі за нагороду.

Чемпіонат Європи часто стає вітриною для молодих та талановитих футболістів. Але в сучасному футболі поступово зменшується вік, коли гравці починають виступати на найвищому рівні. Євро-2024 не стане виключенням і може розкрити для нас як нових зірок, так і дозволить деяким талантам показати себе у всій красі.

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів головних претендентів на нагороду. Отже, головним фаворитом вважається Джуд Беллінгем. На нього можна поставити з показником 4. Другим йде лідер Баєра та збірної Німеччини Флоріан Вірц — 7. Не далеко пішов його партнер по національній команді Джамал Мусіала — коефіцієнт 8. Ці два хлопаки спробують стати національними героями на очах рідних трибун.

Також великі шанси на перемогу (9) в Ламіна Ямала, який вочевидь стане наймолодшим гравцем в історії турніру. Іншим серйозним претендентом є зірочка збірної Нідерландів — Хаві Сімонс. Поставити на нього можна з коефіцієнтом 11. Крім того, добре котуються Едуардо Камавінга та Расмус Гойлунд, успіх яких примножить ваші гроші у 12 разів.

Також в списку присутній Георгій Судаков, на якого можна поставити з коефіцієнтом 51, а також Ілля Забарний - 101.

Інші претенденти на нагороду:

Жеремі Доку — 17

Коул Палмер — 17

Ніко Вільямс — 17

Арда Гюллер — 21

Антоніу Сілва — 26

Коббі Мейну — 35

Беньямін Шешко — 41

Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно найкращого молодого гравця чемпіонату Європи-2024.