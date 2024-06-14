Football.ua розповідає, кого експерти вважають фаворитами в боротьбі за нагороду.
Джуд Беллингем, Getty Images
14 червня 2024, 10:30
Чемпіонат Європи часто стає вітриною для молодих та талановитих футболістів. Але в сучасному футболі поступово зменшується вік, коли гравці починають виступати на найвищому рівні. Євро-2024 не стане виключенням і може розкрити для нас як нових зірок, так і дозволить деяким талантам показати себе у всій красі.
Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів головних претендентів на нагороду. Отже, головним фаворитом вважається Джуд Беллінгем. На нього можна поставити з показником 4. Другим йде лідер Баєра та збірної Німеччини Флоріан Вірц — 7. Не далеко пішов його партнер по національній команді Джамал Мусіала — коефіцієнт 8. Ці два хлопаки спробують стати національними героями на очах рідних трибун.
Також великі шанси на перемогу (9) в Ламіна Ямала, який вочевидь стане наймолодшим гравцем в історії турніру. Іншим серйозним претендентом є зірочка збірної Нідерландів — Хаві Сімонс. Поставити на нього можна з коефіцієнтом 11. Крім того, добре котуються Едуардо Камавінга та Расмус Гойлунд, успіх яких примножить ваші гроші у 12 разів.
Також в списку присутній Георгій Судаков, на якого можна поставити з коефіцієнтом 51, а також Ілля Забарний - 101.
Інші претенденти на нагороду:
Жеремі Доку — 17
Коул Палмер — 17
Ніко Вільямс — 17
Арда Гюллер — 21
Антоніу Сілва — 26
Коббі Мейну — 35
Беньямін Шешко — 41
Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно найкращого молодого гравця чемпіонату Європи-2024.