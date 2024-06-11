Рейтинг букмекерів

Football.ua пропонує ознайомитися зі статистичними прогнозами на матчі збірної України.

Вже 17 червня збірна України з футболу проведе перший матч чемпіонату Європи 2024 року, який проходить в Німеччині.

Букмекери, як зазвичай, приймають ставки не тільки на те, хто переможе чи програє, а й на різноманітні статистичні та інші речі.

Наприклад, спеціалісти вважають більш імовірним те, що збірна України проб'є хоча б один пенальті на турнірі, аніж те, що команда Сергія Реброва заробить 11-метровий у власні ворота (1,80 проти 2,15).

Коефіцієнт на те, що жовто-блакитні жодного разу не битимуть з 11-метрової відмітки в основний час гри – 1,65.

Присутній і такий цікавий варіант ставки – Україна заб'є хоча б один гол головою (1,68). При наявності в складі Артема Довбика, виглядає непогано.

Якщо звернути увагу на вилучення з поля, то букмекери не вірять в те, що хтось з українців побачить перед собою червону картку (1,22), тоді як поставити на те, що хтось таки покине поле до закінчення мату можна з коефіцієнтом 4,0.

Дуже цікавим виглядає можливість поставити на кількість воротарів, які зіграють на турнірі. Конкуренція на цій позиції в нас шалена, багато хто хоче бачити в воротах Андрія Луніна, іншим очевидно, що Анатолій Трубін теж повинен мати шанс. Коефіцієнт на те, що протягом турніру зіграють мінімум два кіпери – аж 3,30. На те, що Ребров вибере когось одного і іншим шансу не дасть – 1,3.

А найбільший коефіцієнт в цій категорії – 6,0. На що треба поставити, щоб примножити свою ставку вшестеро? На те, що Україна відмітиться автоголом. Не хотілося б!