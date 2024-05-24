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Football.ua разом з GGBET анонсує найбільш інтригуючі поєдинки найближчих вихідних.

На цих вихідних одразу три матчі заслуговують на вашу увагу. Та ще й яких! Фінали національних кубків.

Чи зможе Манчестер Сіті оформити "золотий дубль" і здолати заклятих ворогів в особі Манчестер Юнайтед?

Чи оговтається Баєр від поразки проти Аталанти у фіналі Ліги Європи? Чи візьме колектив Хабі Алонсо другий трофей?

І чи зможе Ліон нав'язати боротьбу ПСЖ?

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед

Субота, 25 травня, 17:00, стадіон Вемблі, Лондон

Другий сезон поспіль Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед зійдуться на Вемблі у фіналі Кубка Англії. "Містяни" прагнуть оформити золотий дубль, а "червоні дияволи" повинні перемогти, щоб забезпечити собі місце в єврокубках на наступний сезон.

Вперше в історії Кубка Англії одні й ті ж дві англійські команди змагатимуться у фіналі два сезони поспіль. У фіналі сезону-2022/23 Сіті здобув перемогу над своїми суперниками, а Ілкай Гюндоган забив двічі, щоб забезпечити історичний тріумф.

Рік потому, незважаючи на відхід Гюндогана, Сіті націлений на ще один трофей, прагнучи оформити дубль у цьому сезоні. Нещодавно "містяни" здобули свій рекордний четвертий поспіль титул чемпіона Прем'єр-ліги, перемігши Вест Гем з рахунком 3:1, і тепер сподіваються вперше в історії виграти Кубок Англії в сезонах, що йдуть поспіль.

Команда Пепа Гвардіоли майже непереможна. В останніх 35 матчах у всіх турнірах (29 перемог, 6 нічиїх). Ця вражаюча серія, найдовша для англійської команди в еру Прем'єр-ліги, перевершує рекорд, який раніше належав їхнім суперникам і нинішнім опонентам, Манчестер Юнайтед. На "Вемблі" Сіті намагатиметься продовжити цю серію.

Для Манчестер Юнайтед перемога в Кубку Англії — єдиний шлях до єврокубків на наступний сезон.

Незважаючи на перемогу над Брайтоном в останній день, Манчестер Юнайтед посів 8-е місце в Прем'єр-лізі, що стало найгіршим фінішем в їхній історії, і вперше вони закінчили сезон з від'ємною різницею м'ячів (-1). Майбутнє Еріка тен Гага зараз знаходиться під серйозною увагою.

Втім, це манчестерське дербі, і тут може статися все, що завгодно.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Манчестер Сіті – 1.37, а перемога Манчестер Юнайтед — 9.50. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Кайзерслаутерн — Баєр

Субота, 25 травня, 21:00, стадіон Олімпійський, Берлін

Фінал DFB Pokal між Кайзерслаутерном та Баєром з Леверкузена відбудеться на Олімпіаштадіоні в Берліні, а Баєр зараз прагне зробити "золотий дубль". З іншого боку, Кайзерслаутерн провів складний сезон у Бундеслізі 2, фінішувавши 13-м. Однак прогноз на матч Кайзерслаутерн — Байєр Леверкузен враховує, що команда продемонструвала неабияку стійкість у DFB Pokal, перемігши кілька непоганих команд і дійшовши до фіналу.

Вони розпочали з впевненої перемоги 5:0 над ФК Рот-Вайсс Кобленц і продовжили свою вражаючу ходу, перемігши Кельн (3:2) у другому раунді. У 1/8 вони здобули перемогу над ФК Нюрнберг (2:0), після чого у чвертьфіналі перемогли берлінську Герту (3:1), а у півфіналі здобули перемогу над ФК Саарбрюкен (2:0).

Незважаючи на те, що Кайзерслаутерн є явним аутсайдером, клуб має багату історію участі в DFB Pokal, двічі вигравши кубок у 1990 та 1996 роках.

Безпрограшна серія Баєра зупинилася на позначці 51 матч, після чого "фармацевти" втратили шанси виграти історичний тріумф, зазнавши поразки у фіналі Ліги Європи УЄФА (3:0). Команда Хабі Алонсо продовжує писати історію в Німеччині, прагнучи зробити "німецький дубль" після поразки від Аталанти на чолі з Адемолою Лукманом, який відзначився хет-триком у Дубліні.

Баєр зможе вперше в історії клубу зробити домашній дубль і вперше з 1993 року привезти до Леверкузена чемпіонський титул.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Кайзерслаутерна — 17.50, а перемога Баєра — 1.19. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Ліон — ПСЖ

Субота, 25 травня, 22:00, стадіон П'єр Моруа, Вільнев-д'Аск

Цими вихідними відбудеться фінал Кубку Франції, але поки що незрозуміло, чи зіграє Кіліан Мбаппе за Парі Сен-Жермен. Мбаппе не брав участі в останніх двох матчах ПСЖ. Очікується, що цього літа він приєднається до мадридського Реалу і, можливо, вже зіграв свою останню гру за ПСЖ.

Мбаппе забив вісім голів і віддав три гольові передачі в п'яти матчах Кубка Франції цього сезону. Для вболівальників було б прикро не побачити його у фіналі.

У фіналі ПСЖ зіграє з Ліоном, який цього сезону посів шосте місце в Лізі 1. Їхній склад буде добре знайомий вболівальникам Прем'єр-ліги. До складу команди П'єра Сажа входять Ейнслі Мейтленд-Найлз, Неманья Матич, Саїд Бенрахма, Александр Лаказетт та Деян Ловрен.

В останній грі Ліон переміг Страсбур з рахунком 2:1 завдяки дублю Лаказетта. Колишній нападник Арсеналу забив 19 разів і віддав три гольові передачі в 29 матчах Ліги 1 цього сезону. Якщо Ліон хоче перемогти ПСЖ, то Лаказетт повинен бути у формі та на висоті.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Ліона – 5.30, а перемога ПСЖ — 1.60. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

GGBET ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ НА ПІДСТАВІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИДАНОЇ КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023 № 128), ТА ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, ВИДАНО КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 23.08.2023 (РІШЕННЯ ВІД 08.08.2023№ 129).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ