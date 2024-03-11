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Нове ім’я на платформі.

В ігротеці українського онлайн-казино FAVBET з’явилась колекція ігор від Hacksaw Gaming — розробника одних з найцікавіших слотів останніх років. Добірка провайдера з 90+ ігор, включаючи «Гру року 2023», вже доступна для гравців FAVBET на сайті та в додатках.

Сьогодні в каталозі Hacksaw Gaming на FAVBET присутні майже всі ігри провайдера, включаючи класичні Wanted Dead or a Wild, R.I.P. City та Joker Bombs, а також найсвіжіші релізи компанії – Beam Boys з перемикачем волатильності та інноваційний слот Feel the Beat серії Beatspins™, в якому ігровий процес та рухи персонажів синхронізуються з обраним гравцем саундтреком.

Також на FAVBET можна буде зіграти у Chaos Crew 2 — сіквел популярного слота, що в 2023 отримав нагороду «Краща гра року» на церемонії SiGMA Streamer Awards. Серед особливостей гри про божевільну команду вуличних розбишак — функція «3-в-1» з можливістю обрати кращий результат трьох бонусних ігор, бонусні обертання Epic Drop™, а також шанс на епічний виграш з множником ставки х20 000.

Окремої згадки заслуговує серія швидких ігор Hacksaw Gaming під назвою DareToWin™, що об’єднала кілька захоплюючих ігор з різноманітними механіками: Mines, Colors, Plinko та інші. Ці ігри — альтернатива звичним слотам, що випробовують не лише вдачу, але й інтуїцію гравців, адже вони мають змогу самостійно обирати умови виграшу кожної ставки.

«Hacksaw Gaming — нове ім’я на нашій платформі, що сьогодні об’єднує вже понад 60 провайдерів світового рівня. Ми завжди прагнемо пропонувати нашим користувачам кращий ігровий досвід, тому регулярно розширюємо мережу партнерів, що розділяють наш потяг до якості та інновацій. Впевнені, що ігри нового розробника подарують гравцям FAVBET не одну захопливу годину», — кажуть у FAVBET.

ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.