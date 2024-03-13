Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ поміж собою зіграють дортмундська Боруссія та нідерландський ПСВ. Перший поєдинок завершився з рахунком 1:1.

За версією букмекерів, Боруссія Д — фаворит зустрічі. На перемогу команди Едіна Терзича дається коефіцієнт — 2.16. Успіх підопічних Петера Боша оцінюється в 3.30.

Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 3.85 рази.

Тож на що ставити?

Вважаємо, що в цьому матчі господарі мають здобути перепустку до наступного раунду. Коефіцієнт на цю подію — 1.65.

При цьому вони, на нашу думку, триматимуть м’яч більше — 1.65.

Додамо, що, на нашу думку, Люк де Йонг усе одно знайде свій момент для чергового гола коефіцієнт — 2.70.

Початок матчу — о 22:00. Онлайн-трансляція пройде на Football.ua.