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Особливості ліцензування азартно-розважальних порталів України. Умови, за яких КРАІЛ надає ліцензію на роботу казино онлайн. Правила вибору відповідного порталу з ТОП онлайн казино.

Важливість ліцензування на ринку азартних ігор в Україні: обов'язковість та переваги

Ще колись було важко уявити вільний доступ до ігрових автоматів на території України. Однак, завдяки закону про легалізацію азартних ігор від 2020 року, ви можете користуватися послугами ліцензованих казино, граючи в ігрові автомати онлайн у будь-який час, проходити в них реєстрацію та отримувати доступ до кращих розваг. Азартні ігри на території України пройшли довгий та нелегкий шлях. Але зараз все змінилося і країна робить все для того, щоб контролювати цю галузь. Таким чином і з'явилося те саме ліцензійне казино, який отримав дозвіл на роботу у державної комісії КРАІЛ

Яку роль відіграє ліцензія для казино онлайн та його клієнтів

Наявність дозволу на роботу від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей вказує на те, що майданчик веде свою діяльність відповідно до чинного законодавства та перебуває під уважним контролем держави. Тому українські гемблери можуть спокійно та впевнено у такому онлайн казино грати на гроші в ігрові автомати. Комісія виконує такі функції:

● регулярний аудит роботи азартно-розважального закладу;

● прийом скарг від відвідувачів та захист їх інтересів;

● надання інформації про учасників ринку та законодавчої бази.

Гемблери будь-якого онлайн казино України можуть перевірити, чи має дозвіл на роботу від КРАІЛ. Для цього достатньо відвідати офіційний сайт регулятора та відкрити спеціальний реєстр. У ньому представлена ​​вся інформація щодо кожного казино онлайн з гральними автоматами, що отримало ліцензію. На сайт гемблери також можуть звертатися і зі скаргами чи додатковими питаннями. Це дозволяє клієнтам убезпечити себе від шахрайських сайтів чи невідомих ресурсів.

Отримання ліцензії КРАІЛ сайтом казино: вимоги та процедури

Українське законодавство каже, що казино може отримати ліцензію лише на підставі таких умов:

● Юридична особа, якій належить портал, має бути зареєстрована на території України, мати офлайн-офіс та надавати клієнтам сайт у домені UA.

● Казино України має мати банківський рахунок. Він необхідний для того, щоб гарантувати виплати клієнтам у разі виникнення форс-мажорних ситуацій.

● Забезпечувати вільний доступ співробітникам регулюючого органу для аудиту, перевірки та контролю відповідності висунутим правилам щодо ПЗ та державних стандартів.

Ліцензування сайту казино з ігровими автоматами онлайн починається з подання заявки та пакету документів. Як правило, процедура триває до 30 робочих днів. Після ретельної перевірки комісія дає свій вердикт щодо того, чи готова вона надати ліцензію. І якщо так, залишається тільки внести оплату за ліцензію.

Як вибрати відповідне ліцензійне казино онлайн

Якщо ви хочете грати в гральні автомати на гроші, то необхідно потурбуватися про вибір відповідного інтернет-майданчика. Наявності у порталу ліцензії КРАІЛ недостатньо. Ви повинні перевірити сайт і переконатися, що надані послуги відповідають вашим побажанням.

У мережі Інтернет є багато рейтингів ТОП онлайн казино, які складаються незалежними фахівцями та досвідченими гемблерами. Однак особисте знайомство із сайтом перед реєстрацією теж не завадить. У наступній таблиці можна вивчити певні чинники з поясненням, куди слід звернути увагу.

Фактор Особливості Ігровий асортимент Каталог має бути різноманітним, пропонувати слоти, симулятори настільних та карткових розваг, а також ігри у лайв-форматі. Оцініть ігротеку, спираючись на особисту перевагу та перевірте наявність відповідного софту. Зручність використання Оцініть інтерфейс офіційного сайту, наскільки все зрозуміло та доступно. Певним плюсом буде наявність програми, що встановлюється, або хоча б мобільної версії сайту. Бонуси Грати у казино онлайн набагато цікавіше за наявності заохочень вони дозволяють вигравати більше і грати суто на бонусні кошти. Бонуси мають бути для нових клієнтів та постояльців клубу, мати прості умови відіграшу. Транзакції Азартний портал має пропонувати популярні та доступні платіжні системи в Україні. Це забезпечить внесення депозиту та виведення виграшів комфортно, безпечно та швидко.

Додатково не завадить почитати відгуки реальних клієнтів, де вони розповідають про особисті враження від використання тієї чи іншої платформи.

Вибір саме ліцензійного казино онлайн в Україні приносить клієнту такі плюси:

● впевненість як послуги та виплати;

● використання доступних платіжних систем;

● проведення платежів у національній валюті без конвертацій;

● обслуговування українською мовою;

● захист із боку контролюючого органу.

В такому казино грати в слоти чи ігрові автомати одне задоволення, а українським гемблерам не потрібно переживати про свою безпеку, непередбачені ситуації чи інший дискомфорт.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальноі гри. Азартні ігри для тих, кому немає 21 року, заборонені законами України.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» Україна, 01014, місто Київ, вул.Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38/1. КОД ЄДРПОУ 44130446 РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ № 147 від 09.04.2021 Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтеренет, видана Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей, від 21.04.21 р., строк дії 5 років