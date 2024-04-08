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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Настав другий тиждень квітня, тож повертаються єврокубки, де вже триває стадія чвертьфіналів. Напруга просто шалена, бо до трофеїв залишається зробити всього кілька кроків. Але ж які матчі на нас очікують! Так і затьмарити внутрішні першості найближчими вихідними буде не складно.

Арсенал — Баварія

Вівторок, 9 квітня, 22:00. Стадіон Емірейтс (Лондон, Англія)

Ситуація видається дуже важкою для мюнхенської Баварії. Команда перебуває в стані глибокої кризи, "батьком" якої дуже легко призначити Томаса Тухеля, проте з такими процесами всередині керівництва клубу з цим ще можна посперечатись. Суперники натомість захопили лідерство в чемпіонських перегонах у Англії, і тепер за умови, якщо не втратять жодного очка, заберуть собі головний трофей.

Це, безумовно, приємна новина для команди Мікеля Артети, проте чи не стане це додатковим тягарем. Ротації іспанський фахівець не дуже полюбляє, а тут фінішна пряма в двох дуже складних змаганнях намічається.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 1,75, імовірність нічиєї оцінюється в 4,07, а успіх Баварії — у 4,54.

Реал — Манчестер Сіті

Вівторок, 9 квітня, 22:00. Стадіон Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія)

У іншому не менш зірковому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА також немає чіткої визначеності. Англійський Манчестер Сіті, чинного володаря трофеєм, називають явним фаворитом у обох матчах проти мадридського Реала. Але всі добре розуміють, що це просто реверанс на користь того потенціалу, що мають "містяни".

Як воно буде насправді — ніхто наперед не скаже, бо в таких випадках усе вирішують дрібниці. Сіті вже одного разу на 81 хвилині давали на перемогу 99,(9)% на перемогу, а як воно в підсумку вийшло — усі пам’ятають.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 2,46, імовірність нічиєї оцінюється в 3,41, а успіх Реала — у 3,00.

ПСЖ — Барселона

Середа, 10 квітня, 22:00. Стадіо Парк-де-Пренс (Париж, Франція)

Французький Парі Сен-Жермен хоче здобути головний клубний трофей Старого Світу в, очевидно, останній сезон Кіліана Мбаппе в клубі. Бо хто знає, скільки ще доведеться чекати на той шанс. Із турнірною сіткою команді Луїса Енріке відверто пощастило, бо можна було потрапити у "слот шаленого вівторка", і тоді б шансів було значно менше.

А так — кризова каталонська Барселона в суперниках на чолі з Хаві, який уже оголосив про свій відхід улітку. Проте завжди хочеться грюкнути дверима, і та сама турнірна сітка — це також шанс і для "блаугранас" урятувати сезон.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є ПСЖ. Коефіцієнт на перемогу команди Луїса Енріке становить 1,99, імовірність нічиєї оцінюється в 3,88, а успіх Барселони — у 3,66.

Мілан — Рома

Четвер, 11 квітня, 22:00. Стадіон Сан Сіро (Мілан, Італія)

Ось так подивишся на ці пари чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА, і одразу на думку спадає: "Так це ж геть інший рівень боротьби!" Італійський двобій на цій стадії обіцяє стати дуже видовищним, бо Мілан несеться навесні цього року до великих здобутків, тоді як Даніеле Де Россі намагається врятувати кохання усього життя в особі Роми.

Очевидно, що фаворитом називатимуть саме "россонері", бо вони наразі перебувають у шаленій формі, а у "вовків" було важке дербі проти Лаціо, після якого ще залишилось чимало запитань.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Мілан. Коефіцієнт на перемогу команди Стефано Піолі становить 1,80, імовірність нічиєї оцінюється в 3,51, а успіх Роми — у 4,56.

Атлетіко — Жирона

Субота, 13 квітня, 15:00. Стадіон Метрополітано (Мадрид, Іспанія)

Каталонська Жирона ще формально бере участь у чемпіонських перегонах іспанської Ла Ліги, проте все вже добре розуміють, що це лише тимчасове явище, яке взагалі не залежить від виступів команди Мічела. Мадридський Реал заправляє балом, тоді як сусіди "галактікос" за містом ще можуть добряче попсувати нерви сенсації цього розіграшу чемпіонату.

Але для цього "матрацники" мають виключно вигравати очну дуель на рідному стадіоні, бо дистанція складає сім очок, і якщо не вдасться здобути перемогу, то це, скоріше за все, — фініш сподівань на третю сходинку. А там і баски накинутись ззаду можуть, тож і без Ліги чемпіонів УЄФА є ризик залишитись. У Жирони варіанти простіше — є шанс на другу сходинку, тож треба чіплятись.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Атлетіко. Коефіцієнт на перемогу команди Дієго Сімеоне становить 2,09, імовірність нічиєї оцінюється в 3,73, а успіх Жирони — у 3,47.