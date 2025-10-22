Ліга чемпіонів

Мерсисайдці зіткнулися з проблемами в дорозі до Франкфурта.

Підготовка Ліверпуля до матчу Ліги чемпіонів проти Айнтрахта у Франкфурті була затьмарена логістичними проблемами та несподіваною травмою. У вівторок команда змогла вилетіти до Німеччини лише з майже чотиригодинною затримкою через технічні проблеми з літаком. Це призвело до скасування обов'язкової передматчевої прес-конференції.

​Незважаючи на порушення регламенту УЄФА, очікується, що клуб уникне штрафу, оскільки збій стався не з вини Ліверпуля. Головний тренер Арне Слот, коментуючи ситуацію для клубного сайту, заявив, що це не вплине на підготовку до гри:

"Ні, це не матиме впливу. Це ніколи не може бути виправданням".

Однак, крім проблем з прибуттям, наставника червоних спіткала значно серйозніша невдача. Ключовий півзахисник Раян Гравенберх не поїхав з командою до Німеччини. Екс-гравець Баварії отримав травму щиколотки у недільному матчі проти Манчестер Юнайтед і не встиг відновитися. ​Арне Слот назвав цю втрату особливо болючою:

"Він має абсолютно особливу якість у нашій команді. Ми вже відчували його відсутність у матчах, де він не грав. Нам бракувало гравця, який незмінно захищає нашу лінію оборони".

Очікується, що у центрі поля Гравенберха замінить Кертіс Джонс, який зіграє поруч з Алексісом Мак Аллістером. Тренер Ліверпуля також відзначив силу суперника та атмосферу на стадіоні, порівнявши її з візитом до Галатасарая:

"Це стадіон, де вболівальники будуть справді гучними. Ми повинні враховувати це, окрім якості гри Айнтрахта."