Ліга чемпіонів

Наставник "бергамасків" розчарований після матчу зі Славією у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Аталанти Іван Юрич прокоментував нічийний результат у матчі основного етапу Лічі чемпіонів проти празької Славії (0:0).

"В останніх двох матчах, я думаю, ми мали 15 явних можливостей забити гол: ударами головою, контратаками, звичайними ударами. З одного боку, я радий, що команда створює багато моментів, оскільки це означає, що гравці роблять щось правильно, опиняючись на правильних позиціях, а з іншого боку, очевидно, щось не працює у фінальній фазі.

Просто зараз такий період – нам важко забивати голи. Потрібно мислити позитивно, адже коли створюєш стільки моментів, рано чи пізно настане прорив. Найбільше я розчарований за хлопців, уболівальників та клуб, тому що ми багато працюємо на високому рівні, але не досягаємо результату. Це засмучує.

Скамакка — дуже талановитий гравець, хоча він і не грав майже рік, тож потрібен час, щоб він відкрився на 100 відсотків. Мені шкода Крстовича, який робить стільки хорошого, але йому не щастить із голами. Немає сенсу думати про минуле, потрібно зосередитись на тих гравцях, які у нас є зараз, і всі вони досить талановиті, щоб забивати голи", — наводить слова Юрича Football-Italia.

