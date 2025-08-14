Ліга конференцій

Матчі відбудуться 21 та 28 серпня.

Сьогодні, 14 серпня, житомирське Полісся поступилося угорському Пакшу (1:2), проте за сумою двох матчів пройшло до наступного раунду кваліфікації Ліги конференції.

В останньому відбірному раунді плей-оф у битві за потрапляння в основний етап команда Руслана Ротаня зустрінеться з італійською Фіорентиною.

Для "фіалок" це будуть перші матчі в єврокубках цього сезону, тоді як Полісся до цього пройшло Санту-Колому.

За підсумками минулого сезону Фіорентина посіла шосте місце в Серії А, фінішувавши за Ромою, де виступає українець Артем Довбик.

Матчі раунду плей-оф Ліги конференцій пройдуть 21 та 28 серпня.