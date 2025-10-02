Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги конференцій, який відбудеться 2 жовтня, розпочавшись о 22:00.

Український Шахтар Донецьк у рамках першого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 зустрінеться з шотландським Абердіном.

ЧЕТВЕР, 2 ЖОВТНЯ, 22:00. ПІТТОДРІ СТЕДІУМ, АБЕРДІН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДУЄ СТРУКАН (ХОРВАТІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Абердін фінішував п'ятим у шотландській Прем'єр-лізі-2024/25, а за рахунок перемоги над Селтіком у серії пенальті виграв Кубок країни, який став для клубу першим із 2014 року трофеєм. Таким чином "червоні" отримали можливість повернутися до Ліги Європи після 18-річної паузи, але не скористалися нею, у плей-оф відбору другого за статусом єврокубка поступившись румунському ФКСБ (2:5 за сумою двох матчів).

До сьогоднішнього протистояння підопічні Джиммі Теліна підходять на тлі серії із семи поєдинків без перемог. При цьому в останніх шести матчах гравці Абердіна не відзначилися бодай одним голом. "Червоні" в ході поточної кампанії здобули тільки одну звитягу, розібравшись із Грінок Мортон (шотландський Чемпіоншип) в 1/8 фіналу Кубка ліги (3:0 на виїзді).

Шахтар теж міг брати участь у більш статусному єврокубку. Проте, грецький Панатінаїкос мав інші плани й вибив "помаранчево-чорних", які раніше здолали фінський Ільвес і турецький Бешикташ, до плей-оф кваліфікації Ліги конференцій. Там підопічні Арди Турана впоралися зі швейцарським Серветтом, вперше повноцінно опинившись у наймолодшому клубному турнірі УЄФА.

Не рахуючи серії пенальті, яка "помаранчево-чорним" коштувала продовження боротьби за місце серед учасників основного етапу ЛЄ, Шахтар у сезоні-2025/26 ще не програвав. Зараз клуб очолює турнірну таблицю чемпіонату України, на два залікові бали випереджаючи Динамо Київ після семи зіграних поєдинків.

Вважаємо, що Шахтарю цілком під силу скористатися жахливою формою Абердіна й стартувати в ЛК зі здобуття трьох очок. За версією букмекерів, фаворитами протистояння є саме "гірники". Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.59, тоді як потенційний успіх господарів поля оцінюється показником 5.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.90.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Джиммі Телін, головний тренер Абердіна: "Це буде складна гра, Шахтар — справді сильна команда, яка має великий досвід у подібних матчах. Але для нас зараз дуже важливо вірити у свою гру та отримати ще один шанс показати вболівальникам, що ми на правильному шляху. Дуже важливо бути в Європі, проявити себе тут і продовжувати концентруватися на гарних змінах та гарній грі"

Арда Туран, головний тренер Шахтаря: "На нас чекає складний матч, і це тому, що Абердін має футбол у ДНК. У них чудова культура і футбольна історія, до якої ми маємо ставитися з повагою. У їхньому складі багато гравців із досвідом виступів за національні збірні. Проти такого клубу з такою історією та досвідом потрібно бути дуже уважними".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Абердін: Мітов — Тоберс, Мілн, Кнустер — Девлін, Палаверса, Шинні, Кескінен — Аушіш, Карлссон — Лазетич

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, П. Енріке — Криськів, М. Гомес, І. Сілва — Бондаренко, Мейрелліш, Педріньйо

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА