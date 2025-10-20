Ліга конференцій

Кадрова ситуація у стані "біло-синіх" перед єврокубковим матчем.

У четвер, 23 жовтня, київське Динамо у гостях зіграє проти турецького Самсунспору у рамках другого туру основного етапу Ліги конференцій.

На жаль, команді Олександра Шовковського не зможе допомогти один із лідерів "біло-синіх" — вінгер Андрій Ярмоленко, який застудився.

Водночас захисники Олександр Тимчик та Владислав Дубінчак (пошкодження литкового м'яза), а також Крістіан Біловар (привідний м'яз) продовжують процес відновлення. Також із м'язовою травмою бореться півзахисник Микола Шапаренко.

Вінгер Анхель Торрес продовжує курс реабілітації після м'язової травми – він близький до повернення до загальної групи киян.

Нагадаємо, матч Самсунспор — Динамо Київ відбудеться 23 жовтня о 22:00 за Києвом.