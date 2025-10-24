Ліга конференцій

Наставник турецької команди поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер турецького Самсунспору Томас Райс прокоментував перемогу своєї команди у матчі основного етапу Ліги конференцій проти київського Динамо (3:0).

"Перемога, яку ми здобули, була фантастичною. Нам вдалося утриматися у грі з перших хвилин. У суперника був лише один явний шанс. Завдяки нашій сильній грі ми здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0. Ми отримали задоволення від гри.

Атмосфера у команді фантастична. Судячи з того, що я спостерігаю в соціальних мережах, ми граємо не так добре, як минулого року, але я казав, що нам потрібен час. Новим гравцям потрібно адаптуватися і ми намагаємося пояснити їм наш стиль гри.

Ми дуже агресивно атакували та гарно оборонялися. Ми дали супернику явний шанс, але він не зміг ним скористатися. Після цього ми не дали Динамо жодного шансу до кінця матчу. Ми контролювали гру. Ми здобули переконливу перемогу і зіграли дуже добре. Я пишаюся своєю командою.

Матчі останніх тижнів змінили наші погляди. Нові гравці влилися до колективу. Усі гравці виборюють місце у стартовому складі. Усі гравці старанно працюють, щоб пробитися до стартового складу. Нам потрібно зберегти цей настрій та підтримувати нашу гру. Судячи з нашого виступу, ми чудово попрацювали як команда. Секрет успіху, безумовно, у завзятій праці.

Наша мета у Лізі конференцій – виграти наступний матч. Зараз ми перебуваємо у гарній позиції. Ми хочемо її зберегти. Ми також хочемо покращити свою гру. Кожен матч дуже складний. Зрештою, у нас всього шість очок, і цього недостатньо для виходу до наступного раунду. Після успішних результатів самозаспокоєність може призвести до помилок. Я також не хочу помилятися. Нам потрібно насолоджуватися цим матчем і продовжувати працювати так само.

Якщо і є якийсь успіх, то його ми досягли разом з моїми гравцями. Ми досягли дуже важливого результату для турецького футболу. Перемоги Галатасарая, Фенербахче та Самсунспора роблять значний внесок у рейтинг країни", — наводить слова Райса beIN Sports.

