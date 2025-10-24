Ліга конференцій

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Самсунспором.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував поразку своєї команди у матчі основного етапу Ліги конференцій проти турецького Самсунспору (0:3).

"Я не згоден, що було дві помилки від Тіаре, але ми не можемо виходити з роздягальні вже поступаючись 0:1. Безумовно, такі помилки впливають на дії команди та результат в цілому. Хоча за рахунку 0:1 ми мали чудову нагоду, яку потрібно було використовувати – коли ми не забили у порожні ворота. Це теж помилка, яка вплинула на підсумковий результат. Як я вже казав, диявол ховається у дрібницях. На жаль, ці дрібниці останнім часом грають не на нашу користь. Ми припускаємося помилок як в організації оборони, так і в атаці, коли не реалізовуємо свої моменти.

Суперник намагався робити усе, щоб ми не заходили у його штрафний майданчик. У деяких випадках індивідуальна майстерність була не найкращою. Щоб вигравати матчі, потрібно вигравати мікродуелі при організації як оборони, так і атак. На жаль, цей компонент з нашого боку був не найкращої якості. Хоча у першому таймі до другого пропущеного м’яча я не можу сказати, що ми грали погано чи не мали шансів, щоб вдаліше реалізувати ті моменти, які у нас були. Та рахунок на табло.

У Рубчинського був важкий період, він повернувся до розташування команди після підготовки та виступів у складі молодіжної збірної, як і інші дев'ять гравців, які вимушено доєдналися до команди через два тижні після початку підготовки до сезону, тому що вони готувалися з U-23. Це наклало свій відбиток, він отримав ушкодження, причому дуже непросте, та пропустив увесь етап підготовки. Потім плідно працював і останнім часом його робота дала можливість повноцінно отримати місце у стартовому складі. Вважаю, перший тайм він відіграв на достатньо високому рівні, потім стало помітно, що йому було складно. Хоча я задоволений його роботою, ставленням. Повторюся, у нього був непростий період, і враховуючи, що Валентин багато пропустив, те, як він готувався, заслуговує на похвалу. Молодець.

Ми будемо готуватися до кожної гри та прагнутимемо покращити своє турнірне становище, здобувати перемоги та залікові пункти.

Кого з травмованих футболістів не вистачало? Ви хочете, щоб я перейшов на особистості. Можна сказати, що не вистачало усіх гравців, можемо говорити про когось конкретно, але ситуація така, яка вона є. Безумовно, відсутність гравців не дає нам додаткових можливостей, але потрібно виходити з того, що є на цей момент.

Хто б що не говорив, а ситуація, яка склалася у нас в країні, накладає свій відбиток на багато чого. Я перестав про це говорити, тому що й так нас багато критикують за те, що ми перекладаємо наші невдачі на те, що відбувається в Україні. Але відверто кажучи, це не можна пропустити повз увагу чи не дивитися на це. До нас не хочуть їхати гравці, які можуть підсилити команду або вимагають якісь шалені та нереальні в наших реаліях зарплати.

Дуже непросто бути конкурентоспроможними, розраховуючи лише на свою академію. Коли у 2022 році почалася війна, багато хлопців з нашої ДЮФШ залишили територію України й зараз успішно грають в Іспанії, Італії Німеччині та інших країнах. Це ті гравці, які мали підсилювати Динамо та бути в основній команді. Сьогодні ситуація дуже непроста не лише для футболу, а й для всієї країни. Це очевидні моменти, але я перестав про них говорити, бо вже усім набридло. Тому я намагаюся говорити безпосередньо про якість гри", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

