Оновлений Клубний чемпіонат світу стартує на теренах Сполучених Штатів Америки вже за кілька тижнів, але до останньої ночі не було відомо ім’я останнього, 32 за ліком, учасника цього турніру.

У імпровізованому плей-оф з одного матчу зійшлись американський клуб ФК Лос-Анджелес та представники Мексики в особі Клубу Америка та на полі BMO Stadium у Лос-Анджелесі розіграли заповітну перепустку до компанії найкращих команд світу.

Забитих м’ячів уболівальникам довелось очікувати аж до середини другого тайму, коли місцеві фанати були шоковані тим, що суперники вийшли вперед за підсумком пенальті від Браяна Родрігеса.

Однак бразильський півзахисник Ігор Жезус за мить до завершення основного часу перевів гру в овертайм, у якому Деніс Буанга на 115 хвилині з передачі Олів’є Жиру приніс перемогу власній команді.

DENIS. CLUTCH.



The goal that has @LAFC in front. pic.twitter.com/0MbPFptx3g