До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 10 серпня 2025 року.

Завершилася 1264 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських військ населений пункт Безсалівка Сумської області. Як розповіли військові, до цієї операції були залучені підрозділи 33 окремого штурмового полку та 24 окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 окупантів.

- Війська рф обстріляли автовокзал та клініку медичного університету у Запоріжжі. Постраждали щонайменше 20 людей. Станом на 23:40 відомо про 20 постраждалих. Люди зазнали множинних мінно-вибухових травм кінцівок, голови й черевної порожнини.

- Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон працює над зустріччю президента України Володимира Зеленського та глави рф володимира путіна. Водночас Венс додав, не вважає продуктивним, якщо путін зустрінеться із Зеленським перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом.

- Washington Post із посиланням на джерела пише, що під час зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом путін натякнув, що готовий припинити наступ у Херсонській та Запорізькій областях. За словами співрозмовника видання, американська сторона помилково сприйняла натяк путіна як готовність вивести російські війська з обох областей. Джерело зазначило, що насправді кремль не бажає поступатися вже захопленими територіями.

- Країни ЄС підтримали зусилля Трампа щодо завершення російсько-української війни, однак підкреслили: шлях до миру в Україні не можна визначати без неї. Заяву підтримали президент Франції, прем’єр-міністерка Італії, канцлер Німеччини, прем’єри Польщі та Великої Британії, президент Фінляндії та президентка Європейської комісії.

- ГУР 10 серпня атакувало нафтопереробний завод у Республіці Комі рф, що за 2000 кілометрів від України. За словами джерела, дрони влучили в резервуар із нафтопродуктами. Крім того, Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 112 бойових зіткнень. Противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши 66 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 691 удар дроном-камікадзе та 4 127 обстрілів позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дві атаки російських загарбників. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 17 керованих бомб, здійснив 275 обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять атак на позиції наших військ. Бої точилися в районах населених пунктів Радьківка, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Греківка та у бік Шандриголового й Дронівки.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили п’ять спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки, Виїмки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі атаки в районах Новомаркового, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Олександро-Калинове, Катеринівка та у бік Русиного Яру й Плещіївки. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі штурмові дії.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Заповідне, Красний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунишине, Звірове, Котлине, Горіхове та Федорівка. Дотепер тривають два боєзіткнення. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 108 та поранили 56 окупантів, знищили вісім одиниць автомобільної техніки, 13 БпЛА та склад боєприпасів; також пошкодили три гармати, два автомобілі та танк загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Зелений Гай, Вільне Поле, Темирівка, Мирне, Олександроград, Воскресенка, Шевченко та Ольгівське. Бої продовжуються у чотирьох локаціях.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Малинівки, українські захисники зупинили атаку загарбників.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська атакували в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог провів чотири марні атаки на позиції наших захисників.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Зараз у Запоріжжі наші рятувальники, медики, поліцейські, усі служби допомагають після удару російських бомб. Авіабомби – по місту, по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній із клінік. На жаль, є постраждалі. Усі отримають допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, усім службам за те, що дуже оперативно реагуєте й завжди, за будь-яких обставин зберігаєте життя людей.

Сьогодні росіяни по всьому периметру фронту, у прифронтових громадах, у прикордонних містах, наших селах – вони знову продовжили забирати життя. Жодні дедлайни, жодні очікування від них не працюють – вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, – це шлях, як убити Україну".

Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!