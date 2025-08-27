Українки здобули перемогу з розгромним рахунком 5:0.
ФК Ворскла
27 серпня 2025, 15:17
Полтавська Ворскла успішно стартувала у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів.
У першому матчі відбору полтавська команда впевнено розгромила грузинську Гурію з рахунком 5:0.
Авторами голів стали Радіонова, Кравчук та Калініна, яка оформила хет-трик.
Таким чином Ворскла пройшла у фінал міні-турніру, який проходить у Латвії, де зіграє з переможцем пари Гінтра (Литва) — Фарул (Румунія), матч яких пройде сьогодні, о 18:00.
Фінал міні-турніру заплановано на 30 серпня.
Ворскла – Гурія Ланчхуті 5:0
Голи: Калініна, 28, 52, 86, Радіонова, 55, Кравчук, 71.