Інше

Українки здобули перемогу з розгромним рахунком 5:0.

Полтавська Ворскла успішно стартувала у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів.

У першому матчі відбору полтавська команда впевнено розгромила грузинську Гурію з рахунком 5:0.

Авторами голів стали Радіонова, Кравчук та Калініна, яка оформила хет-трик.

Таким чином Ворскла пройшла у фінал міні-турніру, який проходить у Латвії, де зіграє з переможцем пари Гінтра (Литва) — Фарул (Румунія), матч яких пройде сьогодні, о 18:00.

Фінал міні-турніру заплановано на 30 серпня.

Ворскла – Гурія Ланчхуті 5:0

Голи: Калініна, 28, 52, 86, Радіонова, 55, Кравчук, 71.