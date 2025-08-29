Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

До найближчих матчів готуються 24 гравці.

Збірна Азербайджану оголосила список футболістів, викликаних на найближчі матчі відбірного циклу ЧС-2026. Про це повідомляє прес-служба Асоціації футбольних федерацій Азербайджану.

У заявку команди Фернанду Сантуша увійшли 24 футболісти.

Воротарі: Шахруддін Магомедалієв (Карабах), Рза Джафаров (Нефтчі), Айдін Байрамов (Зіра).

Захисники: Джалал Гусейнов (Арда Кирджалі), Антон Кривоцюк (Теджон Хана Сітізен), Ельвін Джафаргулієв, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов (усі — Карабах), Рахман Дашдаміров (Сабах), Ельвін Бадалов (Нефтчі).

Півзахисники: Озан Кекчу (Волендам), Сабухі Абдуллазаде (Сумгаїт), Анатолій Нурієв, Хаял Алієв (обидва — Сабах), Емін Махмудов (Нефтчі), Шахін Шахріяров (Габала), Кісмет Алієв, Джейхун Нурієв, Ісмаїл Ібрагімли (усі — Зіра), Торал Байрамов, Наріман Ахундзаде (обидва — Карабах).

Нападники: Ренат Дадашов (Мотор Люблін), Махір Емрелі (Кайзерслаутерн), Муса Гурбанли (Карабах).

Також зазначимо, що Антон Кривоцюк та Анатолій Нурієв є вихованцями українських клубів.

У найближчих матчах Азербайджан зіграє проти Ісландії (5 вересня) та України (9 вересня).

