До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 30 серпня 2025 року.

ГОЛОВНІ НОВИНИ



Завершилася 1284 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

- У Львові вбили Андрія Парубія, колишнього голову Верховної Ради. За даними "Суспільного", нападник, який стріляв у Парубія, був одягнений як кур'єр служби доставки.

- Уночі росіяни вдруге за тиждень масовано обстріляли України ракетами та дронами. Є загиблі та постраждалі.

- Бійці корпусу «Азов» зафіксували розстріл росіянами цивільного літнього чоловіка на його подвір’ї в одному з населених пунктів Донеччини.

- Буданов попередив про "шалену хвилю інформаційного загострення" з 12 вересня — тоді у Білорусі розпочнуться військові навчання "Захід-2025".

- ГУР атакувало підземний склад вибухових речовин на території ПАТ "Алексинський хімічний комбінат" у Тульській області.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку цієї доби відбулося 136 бойових зіткнень.



Сьогодні окупанти завдали двох ракетних та 51 авіаційного удару, застосувавши три ракети та 96 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1768 дронів-камікадзе та здійснили 3192 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дев’ять атак росіян. Від початку доби противник завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув десять керованих авіаційних бомб та здійснив 94 артилерійські обстріли, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.



На Куп’янському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ.



На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва та в напрямку населених пунктів Шандриголове, Дронівка.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки поблизу Серебрянки.



На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили один ворожий штурм. Загарбники без успіху намагався просуватися у районі населеного пункту Ступочки.



На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. Наші воїни зупинили 10 наступальних дій ворога, ще одне боєзіткнення триває.



На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у напрямку населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь. Дотепер триває чотири боєзіткнення.



Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 111 окупантів, з них 66 – безповоротно. Також знищено два пункти управління безпілотними літальними апаратами, одну гармату, дві одиниці автомобільної техніки та десять ворожих безпілотних літальних апаратів.



На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, у напрямку населених пунктів Новоселівка, Комишуваха. Наші оборонці зупинили всі ворожі атаки.



Чотири рази атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.



На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.



На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.



Сьогодні варто відзначити воїнів 153-ї окремої механізованої бригади, які стійко стримують противника.



Слава Україні! Підтримуйте українську армію! Разом переможемо!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Регулярно доповідають правоохоронці – міністр внутрішніх справ, Генеральний прокурор. Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно – всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину.

Говорив також із Василем Малюком. Служба безпеки України залучена до розслідування. Доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірену інформацію.



Мої співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія. Вічна памʼять!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!