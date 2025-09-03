Сьогодні, 3 вересня, відбудеться товариський матч, у якому збірна України U-19 зустрінеться з однолітками з Англії.

Поєдинок пройде в іспанському місті Сан-Педро-дель-Пінатар. Стартовий свисток пролунає о 12:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Україна U-19 — Англія U-19:

Склад юнацької збірної України U-19

Воротарі: Назар Домчак (Карпати), Назар Макаренко (Олександрія), Ілля Волошин (Реал).

Захисники: Юрій Кокодиняк, Андрій Чеберинчак (обидва — Карпати), Кирило Дігтярь (Металіст), Євген Маяков (Кривбас), Ярослав Милокост, Міхаіл Решетніков, Антон Гарабажій (усі — Шахтар), Костянтин Губенко (Динамо), Данило Малов (Домжалє).

Півзахисники: Олександр Каменський (Кривбас), Владислав Резнік (Карпати), Олександр Сорока (Гент), Захар Бауманн (Норвіч Сіті), Максим Островка (Кішварда), Константинос Пліш (Олімпіакос), Дем’ян Єсін (Торіно), Іван Лихоліт (Аталанта).

Нападники: Іван Денисов (Рух), Богдан Попов (Емполі), Ярослав Бойко (Валенсія), Даніель Кузнецов (Ференцварош).

Розклад матчів юнацької збірної України U-19:

03.09.2025. Україна — Англія (12:00)
06.09.2025. Україна — Нідерланди (20:00)
09.09.2025. Україна — Іспанія (11:00)