03 вересня 2025, 12:02
Сьогодні, 3 вересня, відбудеться товариський матч, у якому збірна України U-19 зустрінеться з однолітками з Англії.
Поєдинок пройде в іспанському місті Сан-Педро-дель-Пінатар. Стартовий свисток пролунає о 12:00 за Києвом.
Склад юнацької збірної України U-19
Воротарі: Назар Домчак (Карпати), Назар Макаренко (Олександрія), Ілля Волошин (Реал).
Захисники: Юрій Кокодиняк, Андрій Чеберинчак (обидва — Карпати), Кирило Дігтярь (Металіст), Євген Маяков (Кривбас), Ярослав Милокост, Міхаіл Решетніков, Антон Гарабажій (усі — Шахтар), Костянтин Губенко (Динамо), Данило Малов (Домжалє).
Півзахисники: Олександр Каменський (Кривбас), Владислав Резнік (Карпати), Олександр Сорока (Гент), Захар Бауманн (Норвіч Сіті), Максим Островка (Кішварда), Константинос Пліш (Олімпіакос), Дем’ян Єсін (Торіно), Іван Лихоліт (Аталанта).
Нападники: Іван Денисов (Рух), Богдан Попов (Емполі), Ярослав Бойко (Валенсія), Даніель Кузнецов (Ференцварош).
Розклад матчів юнацької збірної України U-19:
03.09.2025. Україна — Англія (12:00)
06.09.2025. Україна — Нідерланди (20:00)
09.09.2025. Україна — Іспанія (11:00)