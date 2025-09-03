Інше

Наступним суперником "синьо-жовтих" будуть Нідерланди.

Сьогодні, 3 вересня, юнацька збірна України U-19 стартувала на товариському турнірі в Іспанії.

Першим суперником команди Дмитра Михайленка була Англія, яка обіграла українців із рахунком 2:0. Авторами голів стали Мукаса та Меука.

Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть проти Нідерландів. Гра відбудеться 6 вересня о 20:00.

Англія U-19 — Україна U-19 2:0

Голи: Мукаса, 10, Меука, 62.

Англія U-19: Портер, Діксон, Амісса, Ньйоні, Нобл (Меука, 30), Сідібе, Монга, Армстронг, Діпепа, Мукаса, Гумохо.

Україна U-19: Домчак (Макаренко, 46), Дігтярь (Малов, 46), Чеберинчак (Маяков, 69), Милокост (Гарабажій, 77), Кокодиняк (Резнік, 59), Сорока (Решетніков, 59), Каменський (Губенко, 46), Єсін (Островка, 59), Пліш (Бауманн, 46), Попов (Денисов, 46), Бойко (Кузнецов, 46).