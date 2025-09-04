Інше

Лео може провести останній домашній матч в кар'єрі за Аргентину.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловився про капітана команди Ліонеля Мессі. Його слова наводить ESPN.

"Так, Лео сказав, що цей матч буде емоційним, особливим, приємним, тому що це правда, що це наш останній відбірковий матч. Ми повинні насолоджуватися ним.

Я буду насолоджуватися цим більше за всіх. Чесно кажучи, для мене було задоволенням тренувати Мессі, і давайте сподіватися, що вболівальники, які прийдуть на стадіон, теж будуть насолоджуватися, тому що Лео дійсно цього заслуговує.

Завтра буде хороший матч. Захоплюючий. Я впевнений, що це не остання його гра в Аргентині. А якщо він вирішить, що це остання гра, ми повинні будемо провести ще одну – це потрібно зробити в підходящий момент, тому що він цього заслуговує", – сказав Скалоні.

Матч між Аргентиною та Венесуелою відбудеться 5-го вересня, о 02:30 за київським часом.