Інше

Серйозна заява аргентинця.

Нападник міланського Інтера та збірної Аргентини Лаутаро Мартінес розповів про свою мрію виграти Золотий м'яч. Його слова наводить L’Equipe.

"Я розраховував піднятися в рейтингу вище, ставши кращим бомбардиром і гравцем Серії А, вигравши Кубок Америки, забивши п'ять м'ячів, включаючи переможний гол у фіналі. Я також виграв Суперкубок Італії, забивши в півфіналі і фіналі.

Я поважаю вибір членів журі. Мене запитали, що я думаю, я відповів. Я такий, який є, я ніколи не кривлю душею. Принаймні, все ясно.

Для мене важливі індивідуальні нагороди. Команда важливіша за окремих гравців, але коли ми отримуємо індивідуальні нагороди, це відбувається тому, що ми робимо щось хороше для команди. Успіхи нашої команди дозволяють нам потрапити сюди, на це свято.

Потрапити в число 30-ти кращих – вже велика нагорода, але я мрію про те, щоб протягом сезону показати себе з кращого боку. Я мрію виграти Золотий м'яч, дуже престижний трофей.

Я в п'ятірці кращих нападників світу. Я не хочу називати інших імен. Кожен оцінює гравців на свій розсуд, є нападники дуже високого рівня. Але те, що я зробив за останні роки, дозволяє мені входити в п'ятірку кращих", – сказав Мартінес.