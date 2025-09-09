Інше

45-річний валлієць підписав контракт із клубом із Данії.

Брондбю оголосив про призначення нового головного тренера команди.

Ним став 45-річний валлійський спеціаліст Стів Купер. Контракт із наставником розрахований до літа 2028 року.

Купер змінив на посаді Фредеріка Бірка. У тренерському резюме валлійця – робота з Ноттінгем Форест, Свонсі Сіті та останнє — Лестер Сіті, який він залишив протягом кампанії АПЛ.

Окрім клубного футболу, Купер має значний досвід роботи зі збірними. Протягом п’яти років він тренував молодіжні команди Англії та здобув перемогу на чемпіонаті світу з футболу U-17 у статусі головного тренера.