Турнір у США, як зазначається, став рекордним за відвідуваністю та медійним охопленням, а чемпіоном світу став Челсі.

Перший в історії розширений Клубний чемпіонат світу ФІФА, що відбувся у США з 14 червня по 13 липня 2025 року, встановив нові рекорди популярності, про які відзвітувала Міжнародна федерація футболу.

За попередніми даними лідера у галузі аналітики спонсорства та фанатської розвідки Nielsen Sports, на які посилається ФІФА, турнір переглянули близько 2,7 мільярда людей у всьому світі.

На трибунах 11 міст-організаторів зібралося близько 2,5 мільйона вболівальників у загальному. Фінальний матч, у якому Челсі переміг Пари Сен-Жермен з рахунком 3:0 та став клубним чемпіоном світу, став кульмінацією місяця футболу.

КЧС-2025 транслювався сервісом DAZN, який показав усі 63 матчі наживо та безкоштовно. Платформа зафіксувала рекордні показники переглядів і взаємодій, а соціальні мережі з офіційними акаунтами змагання отримали понад дев’ять мільйонів нових підписників та понад десять мільярдів переглядів контенту, — зазначається у звіті.