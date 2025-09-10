Інше

Українець увійшов до тренерського штабу Аріса.

Колишній захисник збірної України Дмитро Чигринський завершив кар'єру та став помічником нового головного тренера грецького Аріса Маноло Хіменеса. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Останнім клубом 38-річного українця був донецький Шахтар, до якого він повернувся влітку 2023 року. Також до цього Дмитро мав ще два періоди виступів за "гірників". На його рахунку 193 матчі, 16 голів та три асисти.

Також Чигринський виступав за АЕК Афіни, Іонікос, Дніпро, запорізький Металург та Барселону. На його рахунку 470 матчів, 28 забитих м'ячів та вісім гольових передач.

На клубному рівні Дмитро ставав чемпіоном Ла Ліги та переможцем Клубного ЧС з Барселоною, виграв чемпіонат Греції з АЕКом. Він вісім разів ставав чемпіоном УПЛ з Шахтарем, п'ять разів вигравав Кубок та двічі Суперкубок країни, а у сезоні-2008/09 став переможцем Кубка УЄФА.

Крім цього, Чигринський провів 29 матчів у футболці збірної України, в яких відзначився одним асистом.

У чемпіонаті Греції Аріс стартував із поразки та перемоги, набравши три очки у двох турах, займаючи восьме місце у турнірній таблиці. Також команда провалила відбір у Лізі конференцій.